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Оборона 26.02.2021 00:34

Оборонные расходы в мире росли в 2020 году, несмотря на пандемию - аналитический центр

Расходы на оборону в мире по сравнению с 2019 годом возросли на 3,9% за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и экономические трудности, говорится в обнародованном в четверг обзоре Международного института стратегических исследований (IISS) - аналитического центра со штаб-квартирой в Лондоне.

"Глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли $1,83 трлн - в реальном выражении годовой рост составил 3,9%", - говорится в отчете.

Две трети этого роста пришлись на военные бюджеты США и КНР - увеличение оборонных затрат на 6,3% у США; а у КНР - на 5,2%, что стало чуть меньше 2019 года с 5,9%. При этом китайские программы строительства военно-морского флота частично повлияли на показатели общемирового увеличения оборонных расходов и их роста в Азии, отмечается в обзоре.

Больше всех в мире военных расходов приходится на США - 40% или $738 млрд.

В 2020 году затраты на оборону росли и в Европе - на 2%.

При этом, считают аналитики, в будущем, даже с учетом роста оборонных расходов в Европе, стабилизация военного бюджета в США и замедление роста таких затрат в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, снизит темпы возрастания оборонных расходов в 2021 году в мире.

Между тем, по данным IISS, у РФ, которая нарастила эти статьи расходов на 3,8% в 2020 году, в этом году произойдет их сокращение: так, Москва "смогла осуществить лишь небольшое увеличение на 1,4% на 2021 год, что в реальном выражении выразится в сокращении на 3,6%".

"Общие военные расходы в России (включая пенсии, жилье для военных и здравоохранение и соцподдержку) должны сократиться с доли в более чем 4,1% от ВВП к показателям ниже 3,8% от ВВП к 2023 году", - говорится в документе.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в 2019 году мировые оборонные расходы показали рост в 4% - рекордные цифры за целое десятилетие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]