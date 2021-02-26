Алиев заявил об отсутствии контактов с Пашиняном после провокационных заявлений премьера Армении по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии двусторонних контактов с лидером Армении Николом Пашинян после провокационных заявлений армянского премьера по Нагорному Карабаху.
"Мои контакты с премьером Армении прекратились после его провокационных заявлений. Хотя именно он был инициатором контактов между нами. Он обещал приложить усилия для урегулирования конфликтов", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.
По его словам, азербайджанская сторона пошла на встречу армянскому премьеру. "Но мой жест доброй воли он (Пашинян - ИФ) воспринял неправильно, как свидетельство слабости. Хотя это был жест нашей силы", - отметил он.
Алиев отметил, что следит за развитием политической ситуации в Армении. "Любые попытки помешать реализации заявлению от 10 ноября 2020 года, это будет суицидом для любой власти в Армении. Я не беспокоюсь, что какие-либо изменения в Армении могут повлиять на трехстороннее заявление. Это официальный документ, под ним есть подпись президента РФ. Армения сегодня сильно зависима от РФ, после войны эта зависимость выросла в 10 раз. У Армении хватит смелости выступить против? РФ является гарантом этого документа. Поэтому при любом развитии ситуации (в Армении - ИФ), трехстороннее заявление будет выполнено", - сказал президент Азербайджана.
Роснефть рассматривает сотрудничество с международными крупными компаниями в области углеродного менеджмента
Азербайджан заинтересован в иностранных инвестициях в Карабах в сферу ВИЭ
Инфляция в США может быстро ускориться вслед за массовой вакцинацией - глава ФРБ Канзас-сити
В ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19
Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее
Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Санду заявила о намерении добиваться проведения досрочных парламентских выборов в Молдавии, а не выдвигать кандидата в премьеры
Венгрия может ужесточить ограничительные меры из-за роста распространения COVID-19
Президент Армении должен обратиться в КС с заявлением об антиконституционности требования Пашиняна уволить начальника Главного штаба ВС - оппозиция
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви