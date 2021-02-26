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Карабахский конфликт 26.02.2021 13:46

Алиев заявил об отсутствии контактов с Пашиняном после провокационных заявлений премьера Армении по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии двусторонних контактов с лидером Армении Николом Пашинян после провокационных заявлений армянского премьера по Нагорному Карабаху.

"Мои контакты с премьером Армении прекратились после его провокационных заявлений. Хотя именно он был инициатором контактов между нами. Он обещал приложить усилия для урегулирования конфликтов", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

По его словам, азербайджанская сторона пошла на встречу армянскому премьеру. "Но мой жест доброй воли он (Пашинян - ИФ) воспринял неправильно, как свидетельство слабости. Хотя это был жест нашей силы", - отметил он.

Алиев отметил, что следит за развитием политической ситуации в Армении. "Любые попытки помешать реализации заявлению от 10 ноября 2020 года, это будет суицидом для любой власти в Армении. Я не беспокоюсь, что какие-либо изменения в Армении могут повлиять на трехстороннее заявление. Это официальный документ, под ним есть подпись президента РФ. Армения сегодня сильно зависима от РФ, после войны эта зависимость выросла в 10 раз. У Армении хватит смелости выступить против? РФ является гарантом этого документа. Поэтому при любом развитии ситуации (в Армении - ИФ), трехстороннее заявление будет выполнено", - сказал президент Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ПАШИНЯН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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