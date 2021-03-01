Азербайджан сохраняет второе место по поставкам газа в Турцию, в 2020г увеличил экспорт на 20,5%

Азербайджан в 2020 году экспортировал в Турцию 11 млрд 547,99 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 20,5% выше показателя 2019 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в декабре в Турцию поставлено 1 млрд 102,36 млн кубометров азербайджанского газа, что составило 17,61% от общего объема поставок газа в Турцию (рост по сравнению с декабрем 2019 года на 18,94%), сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В декабре 2020 года Азербайджан сохранил вторую позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте расположилась Россия, на долю которой пришлось 47,10% всех поставок, на третьем - Иран (3,08%), на четвертом - США(8,74%).

По данным EPDK, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранял лидерство вплоть до июля, а с августа переместился на второе место.

В целом, в декабре экспорт газа в Турцию составил 6 млрд 260 млн кубометров (рост на 15,6% по сравнению с декабрем 2019г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 4 млрд 869,6 млн кубометров (77,8% всех поставок, рост по сравнению с декабрем 2019г - на 32,8%), СПГ - 1 млрд 390,4 млн кубометров (22,2% всех поставок, спад на 20,6%).

Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова