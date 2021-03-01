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Дальнее зарубежье 01.03.2021 18:48

Талибы предостерегают США от пересмотра двустороннего соглашения

Радикальное движение "Талибан" предупредило США, что пересмотр двустороннего соглашения может привести к провалу мирного процесса.

"Мирное соглашение, заключенное в Дохе, является практическим путем к миру и стабильности в Афганистане и попытки найти ему какую-либо альтернативу обречены на провал и могут завершиться срывом мирных усилий", - цитируют афганские СМИ в понедельник заявление талибов по случаю годовщины соглашения между США и радикальным движением.

Документ, подписанный 29 февраля прошлого года в столице Катара Дохе, предусматривает вывод Соединенными Штатами к 1 мая всех своих военных из Афганистана. Талибы, в свою очередь, обязались прекратить все контакты с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и другими террористическими группировками, а также не использовать афганской территории для подрывной деятельности против США и их союзников. Кроме того, соглашение предусматривало начало прямых переговоров о мире между правительством Афганистана и радикальной группировкой.

Такие переговоры стартовали 12 сентября прошлого года, но до сих пор не состоялось ни одной полноформатной встречи делегаций.

Учрежденные сторонами рабочие группы до конца прошлого года согласовывали процедурные вопросы переговоров, а в начале нынешнего года должны были начать готовить повестку дня. Однако после проведения в первых числах января нескольких раундов группы взяли паузу, которая продлилась больше месяца.

По данным афганского телеканала TOLOnews, на прошлой неделе группы провели четыре встречи, но не продвинулись в согласовании повестки.

Источники телеканала объясняют отсутствие прогресса тем, что у сторон пока нет ясности, будет ли новая администрация президента США Джо Байдена соблюдать подписанное при его предшественнике Дональде Трампе американо-талибские мирное соглашение.

Почти сразу же после вступления в должность Байден поставил под сомнение сделку по Афганистану. В настоящее время Вашингтон, по заявлениям американских официальных лиц, тщательно изучает соглашение с движением "Талибан", чтобы определить, придерживались ли его условий все стороны.

Ранее министр обороны США Ллойд Джеймс Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]