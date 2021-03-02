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ТЭК 02.03.2021 21:24

Техкомитет ОПЕК+ обсудил вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с с учетом роста в Саудовской Аравии

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник обсудил вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1,5 млн баррелей в сутки с учетом того, что Саудовская Аравия с апреля прекращает свои добровольные ограничения на 1 млн б/с, а страны ОПЕК+ могут увеличить добычу на 0,5 млн б/с, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.

По словам источников, участники техкомитета пришли к выводу, что рынок достаточно сбалансирован, чтобы принять эти дополнительные объемы.

В то же время, один из источников отметил, что в итоговой рекомендации для министерского комитета ОПЕК+ нет явного указания на то, что можно увеличить нефтедобычу на 0,5 млн б/с в апреле, но этот вариант будет обсуждаться министрами, как базовый.

Участники также затрагивали вопрос и дальнейшего увеличения добычи нефти на 0,5 млн б/с в мае и на такой же объем в июне, поскольку страны ОПЕК+ с января отказались от повышения добычи на 2 млн б/с сразу, а в феврале-марте еще взяли паузу для постепенного повышения (за исключением России и Казахстана). Не исключено, что этот вариант также будет рассмотрен на министерском мониторинговом комитете (JMMC) или заседании всех министров стран ОПЕК+, но пока речь идет в основном об апрельских квотах.

Один из источников отметил, что прозвучали и предложения не увеличивать добычу со стороны Саудовской Аравии, но обозначил их как "неявные".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

JMMC назначен на 3 марта, все министры соберутся 4 марта.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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