Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0547 RUR   0.023 GBR   2.3736 TRY   0.2313

Цена на нефть

02.03 $/bbl   WTI 59.75 -0.89 Brent 62.70 -0.99

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.03.2021 17:34

Министерский комитет ОПЕК+ начал обсуждение уровня добычи нефти с апреля

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) приступил к рассмотрению вопроса об уровне добычи нефти с апреля, сообщил "Интерфаксу" один из участников заседания.

Как сообщали источники "Интерфакса", базовым вариантом будет рассмотрение вопроса об увеличении добычи ОПЕК+ на 0,5 млн б/с, с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.

Накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение фактически 1,5 млн б/с не повлияет на сбалансированность нефтяного рынка, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Участники техкомитета также затрагивали вопрос и дальнейшего увеличения добычи нефти на 0,5 млн б/с в мае и на такой же объем в июне, поскольку страны ОПЕК+ с января отказались от повышения добычи на 2 млн б/с сразу, а в феврале-марте еще взяли паузу для постепенного повышения (за исключением России и Казахстана). Не исключено, что этот вариант также будет рассмотрен на министерском мониторинговом комитете (JMMC) или на заседании всех министров стран ОПЕК+, но пока речь идет в основном об апрельских квотах.

Один из источников отметил, что прозвучали и предложения не увеличивать добычу со стороны Саудовской Аравии, но обозначил их как "неявные".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения 4 марта.

В марте для стран ОПЕК+ действует квота снижения добычи в 7,05 млн б/с к уровню октября 2018 года, из них 4,564 млн б/с - для стран ОПЕК и 2,486 млн б/с - для стран не-ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, ОБСУЖДЕНИЕ, НАЧАЛО


Похожие новости


Техкомитет ОПЕК+ обсудил вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с с учетом роста в Саудовской Аравии Техкомитет ОПЕК+ в воскресенье изучит ситуацию на рынке на предмет дальнейшего роста добычи ОПЕК в ноябре увеличил добычу на 707 тыс. б/с за счет Ливии, сделка ОПЕК+ исполнена на 104% Соглашение ОПЕК+ позволило стабилизировать цены на нефть в предсказуемом диапазоне - Новак Министры ОПЕК+ 4 января решат вопрос об уровне добычи с февраля ОПЕК+ продвинулась к сделке, детали не ясны

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]