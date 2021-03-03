Министерский комитет ОПЕК+ начал обсуждение уровня добычи нефти с апреля

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) приступил к рассмотрению вопроса об уровне добычи нефти с апреля, сообщил "Интерфаксу" один из участников заседания.
Как сообщали источники "Интерфакса", базовым вариантом будет рассмотрение вопроса об увеличении добычи ОПЕК+ на 0,5 млн б/с, с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.
Накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение фактически 1,5 млн б/с не повлияет на сбалансированность нефтяного рынка, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.
Участники техкомитета также затрагивали вопрос и дальнейшего увеличения добычи нефти на 0,5 млн б/с в мае и на такой же объем в июне, поскольку страны ОПЕК+ с января отказались от повышения добычи на 2 млн б/с сразу, а в феврале-марте еще взяли паузу для постепенного повышения (за исключением России и Казахстана). Не исключено, что этот вариант также будет рассмотрен на министерском мониторинговом комитете (JMMC) или на заседании всех министров стран ОПЕК+, но пока речь идет в основном об апрельских квотах.
Один из источников отметил, что прозвучали и предложения не увеличивать добычу со стороны Саудовской Аравии, но обозначил их как "неявные".
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.
JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения 4 марта.
В марте для стран ОПЕК+ действует квота снижения добычи в 7,05 млн б/с к уровню октября 2018 года, из них 4,564 млн б/с - для стран ОПЕК и 2,486 млн б/с - для стран не-ОПЕК.
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