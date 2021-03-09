Армения отказалась от сотрудничества с главой офиса ЮНИСЕФ

Правительство Армении прекратило деятельность руководителя офиса ЮНИСЕФ в республике Мариан Кларк-Хаттинг.

"Для армянской стороны стали проблематичными упущения в реализации мандата Кларк-Хаттинг и работа без сотрудничества, посему правительство Армении приняло решение прекратить ее деятельность в качестве руководителя офиса ЮНИСЕФ", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кларк-Хаттинг объявлена армянскими властями персоной нон-грата по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании.

Кларк-Хаттинг была назначена руководителем ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. До этого возглавляла офис ЮНИСЕФ в Малайзии. До ЮНИСЕФ она работала в министерстве международного развития Великобритании.