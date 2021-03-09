Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

08.03 $/bbl   WTI 65.05 -1.04 Brent 68.24 -1.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.03.2021 10:00

Армения отказалась от сотрудничества с главой офиса ЮНИСЕФ

Правительство Армении прекратило деятельность руководителя офиса ЮНИСЕФ в республике Мариан Кларк-Хаттинг.

"Для армянской стороны стали проблематичными упущения в реализации мандата Кларк-Хаттинг и работа без сотрудничества, посему правительство Армении приняло решение прекратить ее деятельность в качестве руководителя офиса ЮНИСЕФ", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кларк-Хаттинг объявлена армянскими властями персоной нон-грата по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании.

Кларк-Хаттинг была назначена руководителем ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. До этого возглавляла офис ЮНИСЕФ в Малайзии. До ЮНИСЕФ она работала в министерстве международного развития Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЮНИСЕФ


Похожие новости


Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога по конкретным темам В Армении просят руководство России помочь вернуть пленных из Азербайджана Армения нарушает соглашение от 10 ноября – МИД Азербайджана Лавров обсудил с Айвазяном развитие событий в Ереване Анкара считает события в Армении попыткой переворота и осуждает ее - МИД Турции Нынешняя ситуация в Армении - ее внутреннее дело, заявляют в МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]