Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность поездок между Украиной и Израилем по covid-паспортам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам", которые получают израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации.
"Зеленые паспорта" могут возобновить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу по итогам телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Как сообщается на сайте президента, в ходе телефонного разговора Нетаньяху подчеркнул, что "взаимное признание ""зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран".
Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Донбассе.
Сейчас пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.
С 7 марта в Израиле переходят к третьему этапу снятия ограничений, которые ранее вводились правительством страны для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Многие из ограничений будут ослаблены для тех, у кого есть так называемый "зеленый паспорт" - подтверждение того, что человек сделал прививку против коронавируса двумя дозами вакцины, и со дня последнего укола прошла как минимум неделя.
По данным портала "Интерфакс-Туризм", Израиль возобновляет международный туризм с марта 2021 года, а граждане страны, которые получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.
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