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Дальнее зарубежье 12.03.2021 22:36

Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность поездок между Украиной и Израилем по covid-паспортам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам", которые получают израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации.

"Зеленые паспорта" могут возобновить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу по итогам телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Как сообщается на сайте президента, в ходе телефонного разговора Нетаньяху подчеркнул, что "взаимное признание ""зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран".

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Донбассе.

Сейчас пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.

С 7 марта в Израиле переходят к третьему этапу снятия ограничений, которые ранее вводились правительством страны для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Многие из ограничений будут ослаблены для тех, у кого есть так называемый "зеленый паспорт" - подтверждение того, что человек сделал прививку против коронавируса двумя дозами вакцины, и со дня последнего укола прошла как минимум неделя.

По данным портала "Интерфакс-Туризм", Израиль возобновляет международный туризм с марта 2021 года, а граждане страны, которые получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]