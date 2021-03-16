Алиев: Позже все увидят, как мы отреставрируем эту древнюю албанскую церковь в Карабахе

Президент Азербайджана заявил, что разрушенные албанские церкви в Карабахе являются ярким примером армянской фальсификации.
«Это древний албанский храм, албанская церковь», - сказал Алиев при посещении села Хунарли в Ходжавендском районе в Карабахе, где ознакомился с пришедшей в упадок албанской церковью.
«Армяне писали здесь надписи на армянском, но не смогли армянизировать эту церковь. Если бы это была армянская церковь, оставили бы они ее в такое состоянии? Превратили в хлев, в помойку. Это наш древний исторический памятник, храм наших братьев удин. (…) Тот факт, что эта церковь - албанский храм - находится в таком состоянии, лишний раз свидетельствует об армянской фальсификации. Если бы это была армянская церковь, ее бы отремонтировали. Есть те, кто необоснованно критикует нас за то, что мы якобы не заботимся о христианских памятниках. Армяне привели эту церковь в такое состояние», - отметил Алиев.
Глава государства также отметил, что Азербайджан реставрирует и охраняет храмы всех религий на своей территории.
«А теперь пусть приедут и посмотрят, как охраняются христианские памятники в разных уголках Азербайджана. Позже все увидят, как мы отреставрируем эту древнюю албанскую церковь. Храмы всех религий на территории Азербайджана охраняются государством, и об этом знает весь мир. Мир также должен знать и видеть дикость армян в наших мечетях. На освобожденных землях было 67 мечетей, только две из которых остались и были частично разрушены», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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