Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.023 GBR   2.3701 TRY   0.2269

Цена на нефть

17.03 $/bbl   WTI 64.60 -0.20 Brent 68.00 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 18.03.2021 13:46

Азербайджан в январе экспортировал золота почти на $10 млн

Азербайджан в январе 2021 года экспортировал на мировые рынки 163,68 кг золота, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированного в отчетный период золота составила $9 млн 698,75 тыс.

Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.

Как сообщалось, в январе 2021 года добыча золота в Азербайджане составила 270,9 кг, что на 33,1% меньше показателя января 2020 года.

В 2020 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 4 тыс. 435,97 кг золота на $205 млн 577,52 тыс.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года на месторождении Гедабек ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗОЛОТО, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-ноябре 2020г экспортировал золота почти на $184 млн Азербайджан в I полугодии увеличил выручку от экспорта золота на 21,8% AzerGold в период пандемии COVID-19 выручил от экспорта одной партии драгметаллов свыше $12 млн Азербайджан в I квартале увеличил выручку от экспорта золота на 11,6% AzerGold остановил экспорт золота из-за COVID-19, рассматривает возможность чартерных поставок – представитель компании Азербайджан в I квартале увеличил выручку от экспорта золота на 5,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]