Азербайджан в январе экспортировал золота почти на $10 млн

Азербайджан в январе 2021 года экспортировал на мировые рынки 163,68 кг золота, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированного в отчетный период золота составила $9 млн 698,75 тыс.
Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.
Как сообщалось, в январе 2021 года добыча золота в Азербайджане составила 270,9 кг, что на 33,1% меньше показателя января 2020 года.
В 2020 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 4 тыс. 435,97 кг золота на $205 млн 577,52 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года на месторождении Гедабек ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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