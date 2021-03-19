Власти Азербайджана продлили до 1 июня срок действия карантина из-за COVID-19

Срок действия карантина в Азербайджане по коронавирусу COVID-19 продлен до 6 утра 1 июня.

Такое решение принято кабинетом министров, оно опубликовано на сайте правительства.

Срок действия карантина по коронавирусу истекал в 6 утра 1 апреля.

Согласно постановлению, ограничения общественного транспорта на территории Азербайджана по выходным дням остаются в силе до 1 июня. При этом в период праздника Новруз - с 00.00 часов 20 марта до 06.00 часов 29 марта общественный транспорт не будет работать на всей территории страны.

Р.Ахмедов, Х.Насирзаде