Россия и Китай считают необходимым созвать саммит постоянных членов СБ ООН - заявление

Россия и Китай считают экстренно необходимым созвать саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН (СБ ООН) на фоне неустойчивой международной политической обстановки, говорится в совместном заявлении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И, опубликованного МИД Китая.

"На фоне усиления неустойчивости международной политики есть экстренная необходимость созвать саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы во время прямого диалога обсудить пути разрешения общих проблем всего человечества и защиту мировой стабильности", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР.

В СБ ООН на постоянной основе входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

В прошлом году президент России Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН. Остальные постоянные члены СБ ООН поддержали эту инициативу.