Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД

Азербайджан соблюдает взятые обязательства в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, в том числе армянской стороне возвращены все военнопленные, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.
Такое заявление Байрамов сделал на заседании СМИД СНГ в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр на заседании также привлек внимание к нарушению Арменией норм международного права и трехстороннего заявления. В частности, Армения предпринимает попытки незаконного проникновения своих военнослужащих на азербайджанскую территорию, а также не передает Баку карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.
Глава МИД также высоко оценил деятельность российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе, отметил, что этот центр является новой формой усиления безопасности и сотрудничества в регионе.
Байрамов добавил, что открытие коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего заявления будет выгодна всему региону и создаст новые перспективы для регионального сотрудничества.
Р.Ахмедов
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