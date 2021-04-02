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Карабахский конфликт 02.04.2021 18:05

Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД

Азербайджан соблюдает взятые обязательства в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, в том числе армянской стороне возвращены все военнопленные, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.

Такое заявление Байрамов сделал на заседании СМИД СНГ в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр на заседании также привлек внимание к нарушению Арменией норм международного права и трехстороннего заявления. В частности, Армения предпринимает попытки незаконного проникновения своих военнослужащих на азербайджанскую территорию, а также не передает Баку карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.

Глава МИД также высоко оценил деятельность российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе, отметил, что этот центр является новой формой усиления безопасности и сотрудничества в регионе.

Байрамов добавил, что открытие коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего заявления будет выгодна всему региону и создаст новые перспективы для регионального сотрудничества.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]