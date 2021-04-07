Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на следующей неделе начнет проверку, соблюдались ли международные клинические и научные руководства при испытаниях российской вакцины "Спутник V", сообщает газета Financial Times.
Проверка европейского регулятора будет касаться соблюдения стандарта "надлежащей клинической практики" (GCP).
В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил изданию, что при испытаниях вакцины соблюдались необходимые стандарты. "Никакого давления на участников не было, и "Спутник V" соблюдал все клинические практики", - сказал он газете.
Он подчеркнул, что регулирующие органы 59 стран, которые уже одобрили российскую вакцину, "провели очень тщательное изучение данных" на предмет соответствия GCP, и "рады, что они соответствуют стандарту".
При этом он отметил, что "нам неизвестно ни о каких опасениях EMA относительно GCP, и утечки такого рода информации представляют собой конкретный пример попытки со стороны некоторых людей подорвать процесс одобрения в EMA, который должен быть беспристрастным и не подвергаться дискриминации".
GCP - международный стандарт этических норм и качества научных исследований, описывающий правила разработки, проведения, ведения документации и отчётности об исследованиях, которые предполагают участие человека в качестве испытуемого.
Кроме того, Дмитриев рассказал изданию, что инспекции регулятора на объекты производства вакцины, запланированную на следующий месяц, отложили на несколько дней, поскольку сочли необходимым принять в первую инспекции из стран, разместивших заказы на вакцину.
Европейское агентство лекарственных средств к настоящему моменту разрешило для использования на рынке ЕС четыре вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
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