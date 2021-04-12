Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в I квартале активы на 8%

Бакинский филиал «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) увеличил в первом квартале 2021 года активы на 8% - до 101 млн 161,441 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в филиале банка.
Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период вырос на 16,8% - до 6 млн 99,237 тыс. манатов.
В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках – 62 млн 514,102 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2020г на 12,9% - ИФ), инвестиционные ценные бумаги – 23 млн 430,443 тыс. (рост на 3,7%).
Обязательства банка на 31 марта 2021 года равны 63 млн 268,204 тыс. манатов (рост на 12,2%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период выросли на 8,2% – до 28 млн 305,729 тыс. манатов, клиентские счета - на 55,1%, до 16 млн 601,838 тыс. манатов.
Капитал банка на конец марта равен 37 млн 993,208 тыс. манатов (рост на 1,6%), уставный капитал – 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).
Чистая прибыль филиала банка по итогам первого квартала составила 614,424 тыс. манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года).
Суммарный нераспределенный убыток на 31 марта 2021 года оценивается в 35 млн 617,964 тыс. манатов (спад с начала года на 1,7%).
Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.
А. Мамедов
Азербайджан пока не получил ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении – Алиев
В Азербайджане начались боевые тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений
В Парке военных трофеев в Баку выставлено более 300 экспонатов
Около 42% населения Азербайджана считает, что ОМС позволит устранить неофициальные выплаты в системе здравоохранения
Китай в 2020г увеличил экспорт игрушек пятый год подряд - на 7,5%
ЦБ Азербайджана открыл в Баку офис для экспертизы наличности
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Вопрос авиасообщения с Турцией находится в ведении правительства - Песков
США и Китай усиливают военную активность в Южно-Китайском море - ТВ
В Таджикистане вынесен приговор по делу 119 обвиняемых в причастности к экстремистской организации
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам