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Финансы 12.04.2021 16:07

Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в I квартале активы на 8%

Бакинский филиал «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) увеличил в первом квартале 2021 года активы на 8% - до 101 млн 161,441 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в филиале банка.

Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период вырос на 16,8% - до 6 млн 99,237 тыс. манатов.

В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках – 62 млн 514,102 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2020г на 12,9% - ИФ), инвестиционные ценные бумаги – 23 млн 430,443 тыс. (рост на 3,7%).

Обязательства банка на 31 марта 2021 года равны 63 млн 268,204 тыс. манатов (рост на 12,2%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период выросли на 8,2% – до 28 млн 305,729 тыс. манатов, клиентские счета - на 55,1%, до 16 млн 601,838 тыс. манатов.

Капитал банка на конец марта равен 37 млн 993,208 тыс. манатов (рост на 1,6%), уставный капитал – 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).

Чистая прибыль филиала банка по итогам первого квартала составила 614,424 тыс. манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года).

Суммарный нераспределенный убыток на 31 марта 2021 года оценивается в 35 млн 617,964 тыс. манатов (спад с начала года на 1,7%).

Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]