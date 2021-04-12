В мире семь недель подряд растет число заражений COVID-19 - ВОЗ

Число заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру росло семь недель подряд, а количество летальных исходов увеличивалось четыре недели подряд, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост число заражений был значительным. Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.
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