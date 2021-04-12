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Здравоохранение 12.04.2021 18:45

В мире семь недель подряд растет число заражений COVID-19 - ВОЗ

Число заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру росло семь недель подряд, а количество летальных исходов увеличивалось четыре недели подряд, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост число заражений был значительным. Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]