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Дальнее зарубежье 15.04.2021 09:01

Байден советует миру готовиться к следующей пандемии

Президент США Джо Байден заявил, что считает нужным уже сейчас готовиться к следующей пандемии, с которой столкнется человечество.

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ПАНДЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]