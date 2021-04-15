Байден советует миру готовиться к следующей пандемии

Президент США Джо Байден заявил, что считает нужным уже сейчас готовиться к следующей пандемии, с которой столкнется человечество.

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать.