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Дальнее зарубежье 16.04.2021 10:33

Настало время для деэскалации в отношениях с РФ - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией, США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога.

"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что цель США - стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Но в четверг власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, а Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]