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Дальнее зарубежье 16.04.2021 23:25

СБ ООН принял резолюцию по Ливии, призывающую создать мониторинг перемирия

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по Ливии, задокументировавшую прогресс, которого добились стороны в политических вопросах, передают западные СМИ.

Принятая в пятницу резолюция также призывает к созданию наблюдательной группы за прекращением огня численностью до 60 человек в составе Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Эту группу предлагается организовать отдельно от механизма по мониторингу прекращения огня, над созданием которого работают противоборствующие стороны в Ливии. Предполагается, что группа ООН будет помогать местной мониторинговой команде следить за соблюдением прекращения огня.

В октябре прошлого года представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня.

Затем в марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ЛИВИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]