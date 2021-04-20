Уход США из Афганистана не лишит американских военных возможности наносить удары по террористам - командующий

Вывод американских войск из Афганистана затруднит удары по террористам, однако не лишит Пентагон возможности проводить подобные операции, заявил во вторник глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи.
"Если вы покидаете страну, и у вас нет инфраструктуры, которая есть у нас сейчас там (в Афганистане - ИФ), то такое будет тяжелее делать. Но это не является невозможным", - приводит издание The Hill его слова, сказанные комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
Он отметил, что сейчас занят детальным планированием операций, которые могли бы проводить американские войска в Афганистане, базируясь при этом в других местах региона.
"Мы изучим все страны региона, и наши дипломаты обратятся к ним, и мы поговорим о том, где мы можем расположить эти ресурсы (для антитеррористических операций - ИФ)", - объяснил он.
В то же время, уточнил Маккензи, США в настоящий момент не располагают соглашениями о базировании своих сил в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и других странах, окружающих Афганистан.
По словам Маккензи, в будущих операциях в Афганистане США могут задействовать беспилотники, авиацию, высокоточные ракеты дальнего радиуса действия.
Командующий добавил, что он продолжает испытывать "глубокие сомнения" в отношении способности движения "Талибан" придерживаться обязательств, взятых талибами на себя в соответствии с заключенным в прошлом году мирным соглашением с США.
Ранее президент США Джо Байден принял решение начать 1 мая выводить войска из Афганистана. Этот процесс планируется завершить до 11 сентября 2021 года.
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