Президент Азербайджана обсудил с госсекретарем США двусторонние отношения и Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения, тему прав человека и ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает госдеп.
"Госсекретарь отметил важность продолжающихся попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ для работы над устойчивым политическим урегулированием в Нагорном Карабахе в интересах всех жителей региона", - говорится в заявлении госдепа.
По сообщению госдепа, Блинкен и Алиев также отметили неизменную важность двустороннего партнерства США и Азербайджана, а госсекретарь, к тому же, подчеркнул необходимость соблюдать права человека и фундаментальные свободы.
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