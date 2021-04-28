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Внешняя политика 28.04.2021 22:46

Президент Азербайджана обсудил с госсекретарем США двусторонние отношения и Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения, тему прав человека и ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает госдеп.

"Госсекретарь отметил важность продолжающихся попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ для работы над устойчивым политическим урегулированием в Нагорном Карабахе в интересах всех жителей региона", - говорится в заявлении госдепа.

По сообщению госдепа, Блинкен и Алиев также отметили неизменную важность двустороннего партнерства США и Азербайджана, а госсекретарь, к тому же, подчеркнул необходимость соблюдать права человека и фундаментальные свободы.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]