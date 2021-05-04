Байден уведомил Конгресс США о намерении оказывать военную помощь Азербайджану

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о том, что Администрация американского президента продлила приостановку действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», в результате Вашингтон может оказывать прямую военную помощь Азербайджану, сообщает издание «The Hill».

В уведомлении Конгрессу, который имеется в распоряжении The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечает, что предоставление военной помощи США Азербайджану «необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом; для поддержки партнеров США по коалиции в рамках противодействия международному терроризму; важно для безопасности границ Азербайджана».

На минувшей неделе Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что Вашингтон и в 2021 году временно приостановит действие 907-ой поправки "Акта поддержки свободы".

907-я поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской Администрации в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Однако, после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки.

А.Азизов