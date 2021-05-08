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Происшествия 08.05.2021 13:42

В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 125 человек

В Азербайджане в январе-марте 2021 года зафиксировано 376 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 125 человек, сообщает Госкомстат.

«В январе-марте 2021 года произошло 376 ДТП или на 10,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, количество пострадавших в результате этих случаев снизилось на 11,4% и составило 495 человек. 125 из них погибли, 370 получили ранения», - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что 84% погибших и 72,7% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За первый квартал текущего года произошло 8 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 2 человека погибли и 9 получили травмы. 75% ДТП совершили водители легковых автомобилей.

За отчетный период 37,8% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.

«37,8% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 38,3% - с участием нескольких транспортных средств, 23,9% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 42,8% происшествий произошло днем, 35,6% - ночью, 21,6% - в сумерках, 29,5% - на выходных днях.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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