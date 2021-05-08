В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 125 человек

В Азербайджане в январе-марте 2021 года зафиксировано 376 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 125 человек, сообщает Госкомстат.
«В январе-марте 2021 года произошло 376 ДТП или на 10,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, количество пострадавших в результате этих случаев снизилось на 11,4% и составило 495 человек. 125 из них погибли, 370 получили ранения», - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что 84% погибших и 72,7% пострадавших в результате ДТП - мужчины.
За первый квартал текущего года произошло 8 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 2 человека погибли и 9 получили травмы. 75% ДТП совершили водители легковых автомобилей.
За отчетный период 37,8% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.
«37,8% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 38,3% - с участием нескольких транспортных средств, 23,9% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.
Согласно статданным, 42,8% происшествий произошло днем, 35,6% - ночью, 21,6% - в сумерках, 29,5% - на выходных днях.
Х.Насирзаде
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Баку призывает Париж и Оттаву к объективности в оценке процессов в регионе после войны в Карабахе – МИД Азербайджана
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
Азеришыг потратит около 495 тыс. манатов на покупку элекрооборудования и систем обмена информацией
Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Премьер Чехии перед саммитом в Порту просил страны ЕС о высылке минимум по одному дипломату РФ
Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область
Грузия получит от МККК 100 тысяч доз китайской вакцины "Синофарм"
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк