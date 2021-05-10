Рост цен на жилье в Великобритании в апреле был максимальным за 5 лет

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в апреле 2021 года подскочили на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).
Таким образом, темпы роста цен продолжили ускоряться и стали максимальными с апреля 2016 года. В марте жилье подорожало на 6,5% относительно того же месяца прошлого года.
В помесячном выражении подъем цен в прошлом месяце составил 1,4% по сравнению с 1,1% в марте. Это максимальные темпы роста с сентября прошлого года.
Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец апреля составляла 258,204 тыс. фунтов стерлингов ($363 тыс.).
Активность на рынке недвижимости растет на фоне временной отмены гербового сбора, или налога, взимаемого при приобретении недвижимости, о которой было объявлено в прошлом году. Министр финансов Великобритании Риши Сунак в прошлом месяце объявил о продлении этой меры до конца июня.
"Отмена гербового сбора по-прежнему придает дополнительный импульс чрезвычайно активному рынку, усиливая наблюдаемый в настоящее время дефицит доступного жилья", - отмечает управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.
По словам Гэлли, в ближайшие месяцы влияние этой меры постепенно ослабнет, но ограниченность предложения, низкие процентные ставки и сохраняющийся спрос, вероятно, продолжат поддерживать цены на рынке.
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