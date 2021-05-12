"Северный поток 2" может привести к давлению на страны Европы - спикер парламента Украины

Строительство газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря представляет серьезную угрозу не только для ЕС и Украины, но и для стабильности ситуации в регионе, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Важным аспектом является вопрос безопасности, в том числе экологической, экономической, энергетической безопасности. "Северный поток 2" мы считаем достаточно серьезной угрозой не только для Европейского союза, не только для Украины, но и для стабилизации ситуации в регионе, потому что очень хорошо помним, как это использует Российская Федерация. И, к сожалению, для РФ это не экономический, а политический проект, который может привести и к давлению на европейские государства", - сказал Разумков на совместном брифинге с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен в среду.

В свою очередь председатель литовского сейма отметила, что Литва на международных площадках и форумах постоянно осуждает "российскую агрессию" на Украине. "Мы это делаем для того, чтобы вопрос российской агрессии всегда был на первом плане в политических актуальностях. Также хочу подчеркнуть, что 27 апреля была принята резолюция в литовском Сейме, которая осуждает российскую агрессию против Украины и определяет, что это является неприемлемым с учётом международной политики, международного права. Также мы отмечаем, что это в перспективе негативно повлияет на безопасность всего Европейского союза", - сказала Чмилите-Нильсен.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода Украина сохранила роль транзитера.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того, чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км. Россия надеется, что работы по строительству и наладке "Северного потока 2" будут закончены до конца лета, отмечал ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.