Colonial Pipeline возобновила работу в полную силу, эффект от этого не будет немедленным - Байден

Топливопровод Colonial Pipeline, пострадавший ранее в мае от кибератаки, возобновил работу в полную силу, однако для полной нормализации ситуации требуется время, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"Транспортировка топлива началась. Трубопровод уже сейчас работает в полную силу", - сказал он журналистам в Белом доме.
При этом Байден предупредил, что полная нормализация "займет время, возможны некоторые задержки".
Он пояснил, что это связано с тем, что требуется время, чтобы топливо из Техаса достигло восточного побережья страны. "Мы увидим начало нормализации на этих выходных. Процесс продолжится на следующей неделе", - сказал президент.
Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из Техаса на восточное побережье США. В ночь на четверг компания-оператор сообщила, что начинает процесс возобновления работы трубопровода.
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