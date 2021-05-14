В Пентагоне подтвердили готовность США к действиям по сдерживанию КНДР

Армия Соединенных Штатов продолжит использовать все возможности, включая ядерные, по сдерживанию Северной Кореи, сообщил Пентагон по итогам состоявшегося в Вашингтоне 12-13 мая диалога с Южной Кореей по оборонным вопросам.
"Обе стороны обменялись оценками недавних северокорейских ядерных и ракетных угроз и обязались следить за ситуацией в Северной Корее, тесно координируя свои действия. США подтвердили свою неизменную приверженность обеспечению расширенного сдерживания с использованием всего спектра возможностей США, включая ядерные, обычные и противоракетные средства обороны", - говорится в распространенном Минобороны США совместном заявлении военных двух стран.
Южная Корея в свою очередь "обязалась продолжать наращивать военный потенциал для укрепления целостной готовности Североатлантического союза в ответ на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", говорится в документе.
В нем отмечается, что общей целью сторон является полная денуклеаризация и установление прочного мира на Корейском полуострове. При этом США подтвердили готовность защищать Южную Корею. Они также "указали на важность полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН международным сообществом, включая Северную Корею", говорится в заявлении.
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