США прибегают к давлению в различных формах, когда речь заходит об экономической конкуренции и торговых вопросах, заявила в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Дипломатия принуждения - это специализация США, которые своими действиями и политикой явили миру классические описания и случаи такой дипломатии", - приводит ее слова агентство Associated Press (AP).
По ее словам, телекоммуникационный сектор Китая и другие высокотехнологичные отрасли КНР попали под "экономическое давление" США. Также, отметила Хуа Чуньин, Вашингтон ради достижения стратегических целей применяет экономические санкции и оказывает усиленную поддержку другим странам, когда речь заходит о торговых противоречиях.
В то же время, по ее словам, в США растет число людей, призывающих улучшать отношения Пекина и Вашингтона и укреплять сотрудничество, поскольку это служило бы интересам обеих стран.
AP отмечает, что такие заявления прозвучали после встречи накануне госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Австралии Марис Пейн. Блинкен заверил, что США "не оставят Австралию в одиночестве, или, можно сказать, одну перед лицом экономического принуждения со стороны Китая".
Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.
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