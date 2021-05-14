Байрамов и Рикер обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, сообщает МИД.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе. Они подчеркнули важность разрешения такой напряженности путем дипломатии и переговоров", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе. Он проинформировал собеседника, что руководство Государственной пограничной службы Азербайджана было направлено в регион, чтобы в короткие сроки снять напряженность на границе и о переговорах с армянской стороной.

А. Мамедов