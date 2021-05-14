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Карабах 14.05.2021 15:59

Байрамов и Рикер обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, сообщает МИД.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе. Они подчеркнули важность разрешения такой напряженности путем дипломатии и переговоров", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе. Он проинформировал собеседника, что руководство Государственной пограничной службы Азербайджана было направлено в регион, чтобы в короткие сроки снять напряженность на границе и о переговорах с армянской стороной.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, США, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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