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Дальнее зарубежье 18.05.2021 17:41

Нетаньяху заявил, что планирует продолжать удары по Газе еще несколько дней

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция по нанесению ударов по сектору Газа продлится еще несколько дней.

"Операция продолжится еще несколько дней", - цитируют израильские СМИ слова Нетаньяху. По их данным, премьер на встрече с мэрами населенных пунктов, расположенных близ сектора Газа, предупредил, что если после завершения операции из сектора Газа продолжатся пуски ракет, то "мы будем реагировать очень жестко".

Ранее во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что у ЦАХАЛа есть еще тысячи потенциальных целей для ударов в секторе Газа.

Израиль уже более недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]