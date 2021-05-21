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Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет сотрудничать с ООН и другими заинтересованными сторонами для оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также продолжит дипломатическую работу по ближневосточному урегулированию.

"США привержены сотрудничеству с ООН (...) и другими международными заинтересованными сторонами в целях оказания оперативной гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки населению Газы и усилиям по восстановлению Газы", - сказал Байден в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что США намерены работать над восстановлением Газы "в полном партнерстве с Палестинской администрацией, а не с ХАМАСом, (...) таким образом, чтобы ХАМАС не мог просто пополнить свой военный арсенал".

"Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и пользоваться равными мерами свободы, процветания и демократии. Моя администрация продолжит нашу тихую неустанную дипломатию в этом направлении. У нас есть реальная возможность добиться прогресса", - добавил президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, ГАЗА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]