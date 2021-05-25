Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает возможным подписание мирного договора с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ.
Такое мнение Байрамов высказал во вторник, выступая в Вене на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
По мнению главы МИД, деоккупация Карабаха создает условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
«Министр в своем выступлении коснулся темы восстановления и реинтеграции Карабаха, отметил, что Азербайджан в этом направлении продолжит сотрудничество с исполнительными структурами ОБСЕ. Урегулирование карабахского конфликта создало новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе и ОБСЕ может внести свой вклад в этот процесс», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
МИД отмечает, что на заседании Совета было подчеркнуто, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе представляет особую важность. Кроме этого, участники заседания подчеркнули необходимость разрешения путем переговоров напряженность на азербайджано-армянской границе.
А.Азизов
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