Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает возможным подписание мирного договора с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ.

Такое мнение Байрамов высказал во вторник, выступая в Вене на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

По мнению главы МИД, деоккупация Карабаха создает условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Министр в своем выступлении коснулся темы восстановления и реинтеграции Карабаха, отметил, что Азербайджан в этом направлении продолжит сотрудничество с исполнительными структурами ОБСЕ. Урегулирование карабахского конфликта создало новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе и ОБСЕ может внести свой вклад в этот процесс», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

МИД отмечает, что на заседании Совета было подчеркнуто, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе представляет особую важность. Кроме этого, участники заседания подчеркнули необходимость разрешения путем переговоров напряженность на азербайджано-армянской границе.

А.Азизов