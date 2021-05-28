Перенос пуска с космодрома "Восточный" ракеты "Союз" со спутниками компании OneWeb вызван проблемами с электрооборудованием, сообщили в компании ArianSpace.

"В связи с заменой одного элемента электрооборудования на ракете-носителе "Союз" на космодроме Восточный пуск ST32, первоначально запланированный на 27 мая, переносится на 24 часа", - говорится в сообщении компании.

Ранее "Роскосмос" сообщил о переносе запуска на сутки из-за технических неполадок.

Ракета "Союз-2.1б" в четверг вечером должна была вывести на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на космодроме "Восточный" планируется провести три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск "Луны-25".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Как ранее сообщал глава OneWeb Грег Уайлер, всего компания планирует запустить на орбиту 1980 спутников, из них около 900 аппаратов первого поколения и около тысячи спутников второго поколения.