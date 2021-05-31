SOCAR Polymer стал лидерством среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-апреле 2021 года составил $451,906 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
По итогам января-апреля крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало ООО SOCAR Polymer ($67,2 млн), среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $51,9 млн.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR - $67 млн, ООО "Azeraluminum" ($45,2 млн), ЗАО "AzerGold" ($42,6 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($34,6 млн), "Азерэнержи" ($23,1 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), ООО «Caspian Geo» ($0,769 тыс.), ООО "Azeripek" ($0,731 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($206 тыс.)
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $23 млн, ООО «P-Aqro» - $21,6 млн, ООО "Sun Food" - $14,3 млн, ООО "Baku Steel Company" - $14 млн, ООО «Azerseker Istehsalat Birliyi» - $13,3 млн, ООО «Metal Trade Ltd” - $9,8 млн, ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd» - $9,2 млн, ООО «Cristal Fruit» - $6,1 млн, ООО "AQROVEST" - $6,1 млн.
Азербайджан в январе-апреле экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $697 млн.
Н.Аббасова
Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников
Азербайджан поддерживает предложения о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности - МИД
Парламент Казахстана рассмотрит соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в в области миграции
Тунис отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня
В Азербайджане вакцинировано 20% населения – президент Алиев
Американские ученые утверждают, что нашли универсальное антитело к коронавирусам
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Пашинян 1-2 июня посетит Францию и Бельгию
Еврокомиссия представила обновления для рекомендации по поездкам в Евросоюзе
В Израиле продолжаются переговоры о формировании коалиционного правительства без Нетаньяху
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год
Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?