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Бизнес и законодательство 31.05.2021 16:20

SOCAR Polymer стал лидерством среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-апреле 2021 года составил $451,906 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По итогам января-апреля крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало ООО SOCAR Polymer ($67,2 млн), среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $51,9 млн.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR - $67 млн, ООО "Azeraluminum" ($45,2 млн), ЗАО "AzerGold" ($42,6 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($34,6 млн), "Азерэнержи" ($23,1 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), ООО «Caspian Geo» ($0,769 тыс.), ООО "Azeripek" ($0,731 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($206 тыс.)

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $23 млн, ООО «P-Aqro» - $21,6 млн, ООО "Sun Food" - $14,3 млн, ООО "Baku Steel Company" - $14 млн, ООО «Azerseker Istehsalat Birliyi» - $13,3 млн, ООО «Metal Trade Ltd” - $9,8 млн, ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd» - $9,2 млн, ООО «Cristal Fruit» - $6,1 млн, ООО "AQROVEST" - $6,1 млн.

Азербайджан в январе-апреле экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $697 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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