Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.0232 GBR   2.4132 TRY   0.1983

Цена на нефть

28.05 $/bbl   WTI 66.32 -0.53 Brent 69.63 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.05.2021 22:56

Армения должна прекратить провокации на границе с Азербайджаном - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, на которой заявил о недопустимости провокаций со стороны Армении на азербайджано-армянской границе.

«В ходе разговора, состоявшегося по инициативе Клаара, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, в том числе обменялись мнениями по напряженности на азербайджано-армянской границе», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Касаясь ситуации с взятием в плен 6 армянских военных, которые занимались минированием путей снабжения на азербайджанской стороне, Байрамов сказал, что такие провокации со стороны Армении недопустимы.

Кроме этого, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что любые разногласия, в том числе по приграничным вопросам, необходимо решать путем переговоров. Байрамов также довел до сведения собеседника, что Азербайджан поддерживает предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

«Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ


Похожие новости


Попытки Еревана создать напряженность на границе с Азербайджаном исходят из нестабильности внутри самой Армении – Байрамов Армения должна отказаться от «политической истерии» при обсуждении с Азербайджаном вопроса делимитации границы – Байрамов Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ - Байрамов Проявления ксенофобии в Армении заходят гораздо дальше героизации нацизма – глава МИД Азербайджана Баку заинтересован в нормализации отношений с Ереваном – глава МИД Азербайджана Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]