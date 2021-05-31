Армения должна прекратить провокации на границе с Азербайджаном - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, на которой заявил о недопустимости провокаций со стороны Армении на азербайджано-армянской границе.
«В ходе разговора, состоявшегося по инициативе Клаара, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, в том числе обменялись мнениями по напряженности на азербайджано-армянской границе», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Касаясь ситуации с взятием в плен 6 армянских военных, которые занимались минированием путей снабжения на азербайджанской стороне, Байрамов сказал, что такие провокации со стороны Армении недопустимы.
Кроме этого, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что любые разногласия, в том числе по приграничным вопросам, необходимо решать путем переговоров. Байрамов также довел до сведения собеседника, что Азербайджан поддерживает предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.
«Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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