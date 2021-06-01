Глава Пентагона считает, что критика его подхода к набору военнослужащих в ВС США выгодна России и Китаю

Министр обороны США Ллойд Остин не согласен с критикой в адрес его подхода к набору военнослужащих в Вооруженные силы (ВС) США, заявил, что противники Вашингтона, среди которых находятся РФ и КНР, "хотят извлечь выгоду из подобных разговоров".
"Я не огорчусь из-за того, что говорит китайское руководство или Владимир Путин. То, на чем я сосредоточусь, и то, на чем я сосредоточен, - это защита государства и обеспечение того, чтобы у нас было все необходимое для успеха", - заявил шеф Пентагона в интервью телеканалу CNN.
Критики Остина считают, что его слишком либеральный подход может сделать ВС США уязвимыми. Тем не менее, он заявил, что что американские военные никогда не будут "уязвимыми".
По мнению министра обороны, противники США, такие как Китай и Россия, "хотели бы извлечь выгоду из подобных разговоров".
Остин добавил, что американские военные являются "лучшими военными в мире сегодня" не только из-за технологий, но и благодаря тем, кто "заполняет наши ряды".
В январе президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны. Данный указ также предполагает запрет на недобровольные увольнения и отказ на продление военной службы на основании гендерной самоидентификации. Ряд американских СМИ и консервативных политиков раскритиковали военное руководство страны при Байдене за такое решение.
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