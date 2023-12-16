Министр обороны США отправляется в ближневосточное турне

Министр обороны США Ллойд Остин в ближайшие выходные отправляется в поездку по Ближнему Востоку с остановками в Израиле, Бахрейне и Катаре, сообщил на брифинге представитель Пентагона.
В Израиле Остин намерен подчеркнуть "непоколебимую приверженность США праву Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом", а также обсудить шаги, предпринимаемые Израилем для уменьшения ущерба гражданскому населению (Газы - ИФ), заявил он.
По словам чиновника, Остин также обсудит с израильским военным руководством следующие шаги после прекращения наземных операций и авиаударов, поскольку решение о переходе к следующему этапу операций будет принимать Израиль, но министр заинтересован в том, чтобы узнать планы.
"Мы, как министерство обороны, и министр Остин в частности, я думаю, обладаем невероятно ценными взглядами на это, и министр хочет с ними проконсультироваться", - добавил чиновник.
В Бахрейне, как ожидается, Остин посетит центральное командование военно-морских сил США.
Часть его переговоров будет касаться усилий США по созданию многосторонних коалиций для реагирования на агрессию хуситов, которая угрожает судоходству и мировой экономике.
"Мы поговорим с ними в многонациональном формате о работе, которую мы проводим, особенно в свете растущей агрессии хуситов в Красном море", - сказал чиновник.
При посещении Катара Остин поблагодарит руководство страны за посреднические усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, а также посетит авиабазу Эль-Удейд.
Кроме визитов в три страны Остин планирует посетить находящийся в Средиземном море авианосец Gerald Ford и встретиться с его экипажем.
Как заявил журналистам чиновник, целью посещения авианосца является "демонстрация того, что означает Стратегия национальной обороны".
"Министерство обороны сохраняет способность динамично и оперативно перебрасывать силы на любой театр военных действий в ответ на кризис или непредвиденные обстоятельства, сохраняя при этом наши обязательства на других театрах военных действий. И это именно то, что мы сделали", - подчеркнул он.
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