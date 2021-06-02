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Внешняя политика 02.06.2021 22:44

Азербайджан готов начать переговоры с Арменией для подписания мирного договора, но Ереван на этот призыв пока не дал ответа – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и приграничный спор между Азербайджаном и Арменией.

«2 июня президент ЕС Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Мишель в ходе разговора заявил, что ЕС в качестве меры доверия готов оказать содействие для начала процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Мишель также призвал стороны (Баку и Ереван – ИФ) к сотрудничеству по вопросам удерживаемых лиц, разминирования и прочим гуманитарным вопросам», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев, в свою очередь, заявил, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией для подписания мирного договора, но Ереван пока не дал ответа на данный призыв.

«Мишель призвал стороны начать переговоры в конструктивной среде», - подчеркивается в информации.

В ходе разговора стороны также выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. «Собеседники отметили, что обе стороны придают большое значение такому сотрудничеству. Кроме этого, стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в сфере энергетической безопасности, завершением реализацией проекта Южный газовый коридор», - отмечается в информации.

Алиев и Мишель подчеркнули, что обе стороны заинтересованы в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе. «Стороны также отметили важность программы «Восточное партнерство» и обменялись мнениями по предстоящему саммиту в рамках этой программы», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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