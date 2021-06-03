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СНГ 03.06.2021 13:32

Усиление западных санкций повысит уязвимость экономики Белоруссии и ее зависимость от России - S&P

Ожидаемое усиление международных санкций в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске может затронуть ключевые сектора белорусской экономики и повысит ее уязвимость, считают эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Возможные новые санкции со стороны ЕС в отношении Белоруссии в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета, пролетавшего над ее территорией, могут привести к снижению экспортных доходов страны, что обусловит дальнейшее сокращение и без того относительно невысоких валютных резервов Национального банка", - говорится в аналитическом отчете S&P "Ужесточение международных санкций может усилить уязвимость экономических показателей Белоруссии и повысить зависимость страны от России".

По данным агентства, рассматриваемый ЕС и США пакет санкций в отношении Белоруссии представляет собой более значительный перечень мер по сравнению с ранее принятыми и может затрагивать многие сферы, в частности ключевые экспортные статьи, белорусские государственные финансовые институты, транзит российского природного газа, а также возможный запрет на участие инвесторов из ЕС и США в выпусках белорусских государственных облигаций.

"Если санкции будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на хрупкие экономические показатели, платежный баланс и финансовую стабильность Белоруссии. Влияние санкций будет еще более значительным, если ЕС присоединится к санкциям США в отношении ключевых белорусских государственных предприятий, работающих в секторе нефтепереработки", - подчеркивается в отчете.

Там отмечается, что экспорт сырьевых товаров, главным образом, нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего объема экспорта Белоруссии.

Между тем, "расширение санкций потребует скоординированных действий всех стран ЕС, что может и не быть реализовано (...), для введения более жестких санкций в отношении Белоруссии существует множество препятствий, в том числе негативные последствия таких санкций для европейских компаний и возможное отсутствие единства среди стран ЕС", - отмечают эксперты агентства. В связи с этим, форма и сроки введения дополнительных санкций остаются неопределенными

В отчете также подчеркивается, что "если санкции приведут к усилению изоляции Белоруссии, перспективы развития ее экономики еще в большей степени, чем раньше, будут зависеть от позиции России и готовности российского правительства оказывать поддержку".

S&P констатирует уязвимость внешнего долга Белоруссии, но не видит рисков его рефинансирования в краткосрочной перспективе. "Правительство должно выплатить $1,1 млрд по обязательствам в иностранной валюте до конца 2021 года, при этом практически весь объем выплат уже обеспечен кредитами, полученными от России и российских государственных институтов развития, а также поступлениями от выпусков ценных бумаг на внутреннем рынке", - поясняется в отчете.

При этом эксперты полагают, что у правительства еще есть время подготовить план рефинансирования выплат по евробондам, первая крупная выплата по которым ($0,8 млрд) предстоит в начале 2023 года. В 2021-2022 годах график погашения внешнего долга в основном включает обязательства перед Россией и Китаем.

Агентство констатирует, что ввиду возможных новых санкций доступ к международным рынкам капитала для Белоруссии в ближайшее время, скорее всего, будет закрыт. Однако помимо дополнительных двусторонних кредитов Белоруссия может воспользоваться доступом к российскому рынку капитала.

В то же время эксперты агентства отмечают, что несмотря на недавнее выделение Белоруссии госкредита РФ на $1 млрд, "в последние годы объем финансовой поддержки белорусского правительства со стороны России постепенно снижается". По их мнению, это связано с возникавшими противоречиями между двумя странами. "В некоторых случаях подобные противоречия приводили к задержкам в предоставлении средств в рамках ранее оговоренных кредитных линий", - напомнили они.

"Учитывая сокращение возможностей белорусских властей для маневра, мы полагаем, что Россия может предоставлять дальнейшее кредитование при условии политических уступок, на которые в прошлом Белоруссия не соглашалась", - полагают эксперты.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, S&P


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