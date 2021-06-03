В Белоруссии в четверг зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", говорится в телеграм-канале Минздрава.
"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения, 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении ведомства.
Там уточняется, что это - векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2.
"Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - РУ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет 1 год", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что эксперты центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно практических центров провели оценку материалов регистрационного досье.
"Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата. Вакцина "Спутник Лайт" - это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки", - отметили в Минздраве.
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