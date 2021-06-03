Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0748 RUR   0.0232 GBR   2.4083 TRY   0.1979

Цена на нефть

02.06 $/bbl   WTI 68.83 1.11 Brent 71.35 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 03.06.2021 20:10

В Белоруссии зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" - Минздрав

В Белоруссии в четверг зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", говорится в телеграм-канале Минздрава.

"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения, 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что это - векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2.

"Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - РУ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет 1 год", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что эксперты центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно практических центров провели оценку материалов регистрационного досье.

"Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата. Вакцина "Спутник Лайт" - это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки", - отметили в Минздраве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


Беларусь в июне получит второй транш госкредита РФ на $1 млрд - Лукашенко Лукашенко обсуждал с Путиным в Сочи компенсацию Минску потерь от налогового маневра в РФ Встреча Путина и Лукашенко не повлияет на санкции ЕС против Белоруссии - Меркель Лукашенко в ходе переговоров с Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии Вопросы перехода к единой валюте не затрагивался на переговорах Путина и Лукашенко - Песков В Кремле охарактеризовали как «насыщенные и конструктивные» переговоры Путина и Лукашенко

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]