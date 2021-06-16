Ifo ухудшил прогноз роста ВВП Германии в 2021 г. до 3,3% с 3,7%

Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo) ухудшил прогноз роста ВВП Германии в 2021 году до 3,3% с ожидавшихся в марте 3,7% на фоне проблем с поставками промежуточной продукции.

"Возобновление работы предприятий вызвало сильное оживление экономики, но сейчас оно отодвигается немного дальше, чем мы предполагали весной", - заявил ведущий эксперт Ifo Тимо Вольмерсхойзер.

В то же время Ifo повысил прогноз роста ВВП в 2022 году до 4,3% против ранее ожидавшихся 3,2%.

Ущерб для Германии от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020-2022 годах может составить около 382 млрд евро, говорится в отчете института. С учетом этих оценок экономика страны будет в этот период увеличиваться в среднем на 1,2% в год.

Число занятых на условиях неполного рабочего дня в Германии, которое еще в мае составляло 2,3 млн человек, как ожидается, резко сократится и в следующем году достигнет докризисного уровня примерно в 100 тыс. человек.

Число безработных в ФРГ уменьшится с 2,7 млн в 2020 году до 2,65 млн в текущем году и 2,4 млн в 2022 году, прогнозирует Ifo. Безработица, составлявшая 5,9% в прошлом году, снизится до 5,8% в 2021 году и 5,2% в 2022 году.

Аналитики Ifo ожидают временного ускорения инфляции - до 2,6% в текущем году по сравнению с 0,6% в 2020 году. Затем темпы роста потребительских цен, по прогнозу института, замедлятся до 1,9% в 2022 году.

Германский экспорт в текущем году вырастет на 10,4% после падения на 9,4% в 2020 году, а импорт увеличится на 11,4% после сокращения на 8,4% в прошлом году, прогнозирует Ifo. В 2022 году рост экспорта составит 5,6%, импорта - 7,3%.