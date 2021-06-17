Террористы в Афганистане могут через два года восстановить силы после ухода военных США - шеф Пентагона

Такие террористические группировки как "Аль-Каида" и ИГ могут через два года восстановить влияние в Афганистане после того, как эту страну покинет американский контингент, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Я бы оценил эту угрозу как среднюю", - приводит агентство Associated Press (AP) слова Остина в ответ на вопрос на слушаниях в Сенате США, насколько серьезной он считает опасность повторного усиления террористов в Афганистане.

"Я бы сказал... возможно, это заняло бы у них два года - развить способность (к такому усилению)", - добавил министр обороны США.

Присутствовавший также с ним на слушаниях глава Объединённого комитета начальников штаба вооруженных сил США генерал Марк Милли - ветеран войны в Афганистане - согласился с такими оценками Остина.

В то же время Милли указал на необходимость учитывать и другие вероятные события, вроде коллапса правительства Афганистана или роспуска афганских сил безопасности.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается на это менее четырех месяцев.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщало, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.