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Дальнее зарубежье 17.06.2021 22:07

Террористы в Афганистане могут через два года восстановить силы после ухода военных США - шеф Пентагона

Такие террористические группировки как "Аль-Каида" и ИГ могут через два года восстановить влияние в Афганистане после того, как эту страну покинет американский контингент, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Я бы оценил эту угрозу как среднюю", - приводит агентство Associated Press (AP) слова Остина в ответ на вопрос на слушаниях в Сенате США, насколько серьезной он считает опасность повторного усиления террористов в Афганистане.

"Я бы сказал... возможно, это заняло бы у них два года - развить способность (к такому усилению)", - добавил министр обороны США.

Присутствовавший также с ним на слушаниях глава Объединённого комитета начальников штаба вооруженных сил США генерал Марк Милли - ветеран войны в Афганистане - согласился с такими оценками Остина.

В то же время Милли указал на необходимость учитывать и другие вероятные события, вроде коллапса правительства Афганистана или роспуска афганских сил безопасности.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается на это менее четырех месяцев.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщало, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]