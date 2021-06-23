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Оборона 23.06.2021 21:31

ВМС Азербайджана завершили тактические учения

Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений были усовершенствованы навыки командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою. Поставленная цель была достигнута, задачи успешно выполнены», - отмечается в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВМС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]