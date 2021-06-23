ВМС Азербайджана завершили тактические учения

Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений были усовершенствованы навыки командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою. Поставленная цель была достигнута, задачи успешно выполнены», - отмечается в сообщении.