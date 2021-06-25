Си Цзиньпин и Путин 28 июня проведут встречу по видеосвязи

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник проведет встречу по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.

"Встреча Си Цзиньпина с Путиным по видеосвязи состоится 28 июня", - цитирует агентство китайское внешнеполитическое ведомство.