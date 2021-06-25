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СНГ 25.06.2021 14:25

Си Цзиньпин и Путин 28 июня проведут встречу по видеосвязи

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник проведет встречу по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.

"Встреча Си Цзиньпина с Путиным по видеосвязи состоится 28 июня", - цитирует агентство китайское внешнеполитическое ведомство.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]