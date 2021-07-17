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Социум 17.07.2021 17:50

Президент Алиев соболезнует президенту Германии и королю Бельгии в связи с человеческими жертвами в результате наводнений

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования немецкому коллеге Франку Вальтеру-Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами и крупномасштабными разрушениями в результате сильного наводнения на западе Германии.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему немецкому народу в связи с этой трагедией, желаю скорейшего выздоровления раненым, а также скорейшего устранения последствий природного бедствия», - говорится в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Алиев также выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнений.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнений в вашей стране. От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему бельгийскому народу в связи с трагедией и желаю скорейшего выздоровления раненым», - подчеркивается в тексте.

На западе Германии в результате наводнений погибли 133 человека. В полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, которая в ФРГ пострадала наиболее тяжело от удара стихии, сообщили, что в этом регионе погибли около 90 человек. Еще 43 человека погибли в соседней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Наводнения в центральной части Европы начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии. В Бельгии, в частности, погибли, как минимум 27 человек.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]