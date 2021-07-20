Системы ПВО Сирии перехватили большую часть ракет, запущенных, предположительно, Израилем

Системы ПВО в Сирии во вторник были активированы в ответ на израильские авиаудары к югу от города Алеппо, сообщает информационное агентство САНА.

По данным источника агентства в сирийской армии, средства ПВО перехватили большую часть ракет, которые были запущены в направлении города Эс-Сафира под Алеппо.

В свою очередь ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что это была" израильская агрессия".

Согласно ему, целью Израиля был завод и исследовательский центр на окраине города.

О жертвах и разрушениях не сообщается.