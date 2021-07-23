Французское агентство развития рассчитывает удвоить инвестиции в проекты в Азербайджане

Французское агентство развития (AFD) рассчитывает удвоить – до 600 млн евро – инвестиции в проекты в Азербайджане, заявил посол Франции в Баку Закари Гросс.

«AFD готова удвоить свои инвестиции в Азербайджане – в проекты в энергетике, транспорте, водоснабжении, создания «умных городов» и довести их объем почти до 600 млн евро», написал Гросс в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что представители агентства в июле и в августе посетят Азербайджан для обсуждения совместных проектов.

Гросс подчеркнул, что AFD до сих пор выделило ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 280 млн евро на развитие железных дорог, улучшение системы управления общества.

Э.Шафиев