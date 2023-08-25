Власти Нигера требуют, чтобы посол Франции покинул страну

Военный режим Нигера, пришедший к власти в результате путча 26 июля, потребовал от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов, говорится в коммюнике нигерского МИД, опубликованном в пятницу.
В документе сообщается, что ввиду "отказа посла Франции в Ниамее ответить на приглашение для беседы 25 августа 2023 года" в министерство иностранных дел "и других действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера", власти "решили отозвать свой агреман господину Сильвену Итте и потребовать, чтобы он покинул нигерскую территорию в течение 48 часов".
Франция осудила военный переворот в Нигере, не признала власть мятежников и требует освободить арестованного президента Мохамеда Базума и членов его семьи.
Со своей стороны, путчисты обвиняют Париж в замыслах, связанных с военным вмешательством в стране.
В «Хакари» планируется выращивать 35 т осетра в год
Алиев открыл мебельную фабрику в промзоне Лачинского района
В Милане зафиксировали рекордную с 1763 года среднесуточную температуру для августа
К апрелю 2024г в Лачинском районе будут функционировать 9 малых ГЭС
К апрелю 2024г в Кельбаджарском районе будут функционировать 10 малых ГЭС
Марокко объявила тендер на строительство третьего этапа одной из крупнейших в мире солнечных электростанций
Турпоток в Турцию за 7 мес. вырос на 16%
Испанские власти настаивают на отставке оказавшегося в центре скандала главы футбольной федерации
В Джабраиле в ходе разминирования произошел взрыв запала снаряда, ранен миноискатель
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС