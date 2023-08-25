Власти Нигера требуют, чтобы посол Франции покинул страну

Военный режим Нигера, пришедший к власти в результате путча 26 июля, потребовал от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов, говорится в коммюнике нигерского МИД, опубликованном в пятницу.

В документе сообщается, что ввиду "отказа посла Франции в Ниамее ответить на приглашение для беседы 25 августа 2023 года" в министерство иностранных дел "и других действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера", власти "решили отозвать свой агреман господину Сильвену Итте и потребовать, чтобы он покинул нигерскую территорию в течение 48 часов".

Франция осудила военный переворот в Нигере, не признала власть мятежников и требует освободить арестованного президента Мохамеда Базума и членов его семьи.

Со своей стороны, путчисты обвиняют Париж в замыслах, связанных с военным вмешательством в стране.