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Карабах 24.07.2021 21:17

В Баку считают абсурдом заявления Еревана «об оккупации» Азербайджаном территорий Армении – МИД

Официальный Баку считает абсурдным заявления Еревана относительно территориальных претензий Азербайджана к Армении, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Конечно, хорошо, что МИД Армении внимательно следит за интервью и выступлениями президента Азербайджана.Однако эти интервью следует не просто читать, но правильно понимать и делать выводы. То, что наши предки жили в Зангезуре, это - исторический факт.Наши соотечественники, исторически проживавшие там, а также в других частях современной Армении, стали жертвами политики этнической чистки и были изгнаны из своих домов, что является исторической реальностью», - заявила Абдуллаева, комментируя заявления МИД Армении по поводу интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева госканалу «AzTV».

По ее словам, Армения, не желающая мириться с реалиями послевоенного периода, как страна-агрессор, десятилетиями проявляющая неуважение к международному праву, должна подумать прежде, чем говорить о нормах международного права.

«Что касается абсурдного заявления об «оккупации» Азербайджаном территорий Армении, то, как ясно заявил в указанном интервью президент Ильхам Алиев, мы вышли к своим границам и укрепляемся на своих границах», - добавила она.

Абдуллаева также считает необоснованными обвинения Армении в ухудшении Азербайджаном гуманитарной ситуации (в Карабахе-ИФ).

«Именно Азербайджан создал условия для перевозки гуманитарных грузов через свою территорию сразу после окончания боевых действий.Что касается нашего согласия на отправку в регион миссий международных гуманитарных организаций, то именно Армения пытается этому помешать. Это свидетельствует о том, что Армения продолжает свою политическую игру под названием «гуманитарная ситуация», - заявила представитель МИД.

Касаясь вопроса о «статусе Нагорного Карабаха» Абдуллаева заявила, что «для тех, кто хочет искусственно включить в повестку дня вопрос о «статусе Нагорного Карабаха», должны раз и навсегда понять, что вопроса «статуса» нет также как и «Нагорного Карабаха»».

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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