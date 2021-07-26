Goldman Sachs ожидает замедления темпов роста ВВП США до 1,5-2% во II полугодии 2022 года

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. ожидают существенного замедления экономического подъема в США в 2022 году, отмечая, что рост активности в сфере услуг ослабевает.

Согласно прогнозу Goldman, экономика США вернется к трендовым темпам экономического роста - 1,5-2% - во втором полугодии следующего года.

Кроме того, банк понизил прогнозы увеличения американского ВВП на третий и четвертый кварталы текущего года на 1 процентный пункт - до 8,5% и 5% соответственно.

"До недавнего времени наш прогноз для ВВП США выделялся, поскольку был существенно лучше консенсус-прогноза", - говорится в обзоре команды аналитиков Goldman во главе с Яном Хатциусом.

"В данный момент он выделяется резкостью прогнозируемого нами на следующие 1,5 года ослабления экономического роста", - отмечают эксперты.

Такой прогноз в Goldman объясняют продолжающимся распространением COVID-19, которое, вероятно, отсрочит восстановление работы парков развлечений и музыкальных площадок, а также возврат сотрудников компаний в офисы. Тот факт, что все больше людей переходит на удаленный формат работы, также нельзя считать благоприятным фактором для экономики, которая в значительной мере ориентирована на сферу услуг, отмечают в Goldman.

"Становится понятно, что хотя массовая вакцинация от COVID-19 оказала огромное влияние на восстановление активности в сфере услуг, маловероятно, что опасения, связанные с коронавирусом, быстро исчезнут", - говорится в обзоре.

Эксперты Goldman сохранили прогноз роста ВВП на текущий год на уровне 6,6%, несколько понизив при этом прогноз увеличения потребительских расходов, сообщает агентство Bloomberg. Согласно новым оценкам банка, безработица в США к концу текущего года будет составлять 4,2%, а не 4,4%, как ожидалось ранее.